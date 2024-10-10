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Зеленський прибув до Франції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Франції (відео)
скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. В Єлисейському палаці очільник України зустрінеться зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Le Monde.

Як повідомлялося, президента України прийме французький лідер Емманюель Макрон в Єлисейському палаці о 15:00 для проведення двосторонньої зустрічі.

Як зазначала пресслужба Макрона, зустріч між президентами дасть можливість Макрону підтвердити рішучість Франції продовжувати, в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами, надавати незмінну підтримку Україні та українському народу

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні українській лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Президент представив деталі плану, зокрема те, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати план перемоги разом із союзниками.

Учора, 9 жовтня український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія.  Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.

До слова, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року. Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні під час свого перебування в Римі.

Раніше Bild повідомив, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція президент

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