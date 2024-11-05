Зеленський утворив нову військову адміністрацію в Запорізькій області
Керівником новоствореної Нововасилівської селищної військової адміністрації призначено Володимира Задираку
У Запорізькій області утворено Нововасилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
Президент України Володимир Зеленський утворив селищну військову адміністрацію у Запорізькій області. Відповідний указ №750/2024 опубліковано на сайті глави держави.
«На виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Нововасилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області», – йдеться в документі.
Президент постановив Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Також очільник України призначив Володимира Задираку керівником новоствореної Нововасилівської селищної військової адміністрації.
Раніше президент Володимир Зеленський утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області.
Раніше президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Регіон очолив В'ячеслав Негода.
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