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Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
фото з відкритих джерел

Під час Саміту ЄС напередодні було багато розмов про Україну та її вступ до НАТО

Сьогодні віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону заявила, що Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Країна буде запрошена до Альянсу в кордонах 1991 року. 

«Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій», – сказала Стефанішина.

Вона також додала, що Україна стане членом НАТО тільки після того, як закінчиться війна. Водночас у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

«Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями», – додала міністерка.

Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року, проте цього не сталося.

НАТО неодноразово підкреслювало, що «двері для України залишаються відкритими». Водночас союзники вказують на те, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до завершення війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради заявив, що Україна потребує або вступу до НАТО, або ж ядерної зброї для того, щоб захиститися від Російської Федерації.

Нагадаємо, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім. Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

Також варто нагадати, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення.

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Теги: міністр війна Володимир Зеленський Україна президент Ольга Стефанішина запрошення

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