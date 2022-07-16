Де Росія тримає кораблі з «Калібрами»: деталі від ВМС

Путін зосередив кораблі не тільки у Чорному морі

Стало відомо, де саме і скільки кораблів Росія тримає на бойовому чергуванні. Детальну інформацію про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Відомо, що:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих носії оперативно-тактичних ракет «Калібр»;

на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих носії оперативно-тактичних ракет «Калібр»; у Середземному морі – 5 ворожих носіїв «калібр» та 2 ракетних крейсери;

– 5 ворожих носіїв «калібр» та 2 ракетних крейсери; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами.

Також у ВМС повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 20 суден, з них 4 судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), системи автоматичної ідентифікації (AIS), вимикаючи на цивільних судах в акваторії Азовського моря», – йдеться у повідомленні.