  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Де Росія тримає кораблі з «Калібрами»: деталі від ВМС
рус
    Політика

    Де Росія тримає кораблі з «Калібрами»: деталі від ВМС

    Де Росія тримає кораблі з «Калібрами»: деталі від ВМС
    фото: facebook / ВМС ЗС України

    Путін зосередив кораблі не тільки у Чорному морі

    Стало відомо, де саме і скільки кораблів Росія тримає на бойовому чергуванні. Детальну інформацію про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

    Відомо, що:

    • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих носії оперативно-тактичних ракет «Калібр»;
    • у Середземному морі – 5 ворожих носіїв «калібр» та 2 ракетних крейсери;
    • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами.

    Також у ВМС повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 20 суден, з них 4 судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

    «РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), системи автоматичної ідентифікації (AIS), вимикаючи на цивільних судах в акваторії Азовського моря», – йдеться у повідомленні.

    Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

    Читайте також: ЄС допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду
    Теги: ЄС росія окупанти ЗСУ війна путін Україна ВМС окупація #stoprussia міни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де Росія тримає кораблі з «Калібрами»: деталі від ВМС