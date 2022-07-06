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    Події в Україні

    Окупанти вкрали в Маріуполі іноземні кораблі, – Reuters

    Компанія назвала такі дії незаконними і такими, що суперечать всім нормам міжнародного права - Окупанти вкрали в Маріуполі іноземні кораблі, – Reuters
    Компанія назвала такі дії незаконними і такими, що суперечать всім нормам міжнародного права
    фото ілюстративне

    Про «арешт» компанії повідомили електронною поштою

    Російські загарбники захопили в Маріуполі два іноземних судна і заявили, що вони тепер є «державною власністю». Відомо, що ці судна прибули в порт ще до початку війни для завантаження українського металу. Про це повідомляє Reuters.

    «Самопроголошена «Донецька народна республіка» через Міністерство закордонних справ повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали «насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим зверненням у державну власність» без будь-якої компенсації власникам, згідно з двома окремими листами», – пише видання.

    Одна з компаній – Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії. Вони є власником суховантажу одного з двох захоплених суден під іноземним прапором.

    Там заявили, що їх повідомили про «арешт» електронною поштою 30 червня. Також компанія назвала його незаконним і таким, що суперечить всім нормам міжнародного права.

    Нагадаємо, 3 червня російські окупанти вивезли першу партію металу, вкраденого у знищеному ними Маріуполі, на свою територію.

    Крім того, відомо, що окупанти планують вивозити через порт Маріуполя й українське зерно.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вкрали в Маріуполі іноземні кораблі, – Reuters