Сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж (відео)

Протикорабельні міни винесло на берег внаслідок шторму

15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Морські протикорабельні міни винесло на берег.

Знищенням мін займалися цим фахівці підривної команди ВМС ЗС України.

Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що 14 травня в Одесі внаслідок шторму до берега винесло російську міну.

Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.