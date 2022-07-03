У Чорному морі перебувають три кораблі окупантів з «Калібрами» на борту

У корабельному угрупованні ворожого флоту відбулися кількісно-якісні зміни

У Чорному морі наразі перебувають у готовності до можливого застосування ракетного озброєння три російські кораблі, із 24 крилатими ракетами на борту та два великі десантні кораблі. Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування «Південь».

«У корабельному угрупованні ворожого флоту відбулися кількісно-якісні зміни: відтепер на варті три ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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