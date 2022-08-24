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Президентка Єврокомісії звернулася до українців у День Незалежності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президентка Єврокомісії звернулася до українців у День Незалежності
Президентка Європейської Комісії наголосила, що Європейський Союз був разом з народом України в цій боротьбі від самого початку
фото скріншот відео

Фон дер Ляєн: «Ми ніколи не зможемо зрівнятися з вами у самопожертві, яку ви здійснюєте кожного дня. Але ми можемо і ми будемо стояти на вашому боці»

З нагоди Дня Незалежності України президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до українців. Вона зазначила, що завдяки самопожертві нинішнього покоління українців, яке веде мужню та самовіддану боротьбу із неприкритою агресією проти власної країни, українські діти зможуть зростати у справедливій та вільній Україні, яка буде відбудована за щирої допомоги Європи. Відеозвернення оприлюднене на мультимедійному порталі ЄС.

«Ви ведете боротьбу за те, щоб утримати власну суверенність, захистити свою свободу від неприкритої агресії. Ви мобілізували вашу оборону на всіх рівнях та надали все власній країні. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з вами у самопожертві, яку ви здійснюєте кожного дня. Але ми можемо і ми будемо стояти на вашому боці», –заявила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що Європейський Союз був разом з народом України в цій боротьбі від самого початку, надаючи економічну, воєнну та гуманітарну підтримку. «Ми підтримуємо ваших хоробрих солдатів на лінії фронту, ваших службовців та громадянське суспільство на «домашньому фронті». Ми вітаємо ваші родини, які шукають притулку в Європейському Союзу. Наші школи відкрили двері для більш ніж 3 мільйонів українських дітей. Тож вони зможуть продовжити навчання, та повернутися додому, коли ця війна закінчиться», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

«Разом з вами ми відбудуємо ваші міста, – цегла за цеглою. І ми відновимо та засіємо ваші сади й поля, – зерно до зерна. Завдяки вашій самопожертві ваші діти будуть зростати в Україні, яка є справедливою та вільною. Ще треба багато зробити, але ми можемо це зробити разом. Європа з вами – сьогодні і на далеке майбутнє. Слава Україні!», – завершила своє звернення президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відеозверненні з нагоди Дня Незалежності України згадав рядки вірша Тараса Шевченка і запевнив у підтримці з боку Альянсу

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Теги: війна День Незалежності Урсула фон дер Ляєн

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