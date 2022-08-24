«Незалежність має смак крові і смерті»: потужне звернення Залужного

«Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. На відео, оприлюдненому пресслужбою головнокомандувача, українські захисники розповідають, що для них означає Незалежність.

Верховний головнокомандувач процитував слова захисників з відео. Залужний заявив, що Незалежність України «має смак землі, крові, смерті і сліз».

«Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам’яті», – сказав він.

Залужний підкреслив, що Незалежність має голос – це голос предків і голос дітей.

«Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна пам’ять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!» – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Цього року День Незалежності в Україні проходитиме зі значними обмеженнями через розв’язану Кремлем війну й високу загрозу ракетних ударів. 24 серпня Національна поліція України посилює патрулювання.