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Вони тримають Україну. Фото захисників, які розчулюють до сліз

Надія Клочко
glavcom.ua
Вони тримають Україну. Фото захисників, які розчулюють до сліз
Сотні тисяч військовослужбовців сьогодні обороняють Україну від російських загарбників
фото: Леонід Логвиненко

Сьогодні Україна відзначає 31 річницю відновлення Незалежності

День Незалежності України цього року збігається з трагічною датою: пів року тому, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. І сьогодні наші захисники продовжують протистояти російській агресії – замість святкувань та параду у центрі Києва вони продовжують нести службу на передовій, боронячи кожного українця.

Зворушливі фото захисників української незалежності та свободи оприлюднив журналіст Леонід Логвиненко.

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Зазначимо, Росія посилила постріли української території. Вночі 24 серпня під ударами російської армії опинилися Харків, Дніпро та Запоріжжя. Та попри свято, наші воїни продовжують давати гідну відсіч агресору.

Нині близько мільйона українців захищають нашу державу у Збройних силах і в інших наших формуваннях. Кожен з наших захисників, особливо у цей знаменний день, заслуговує на найщиріші слова підтримки та подяки.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. На відео, оприлюдненому пресслужбою головнокомандувача, українські захисники розповідають, що для них означає Незалежність.

Звернення до Дня Незалежності також оприлюднив президент України Володимир Зеленський. 

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Теги: війна День Незалежності військові

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