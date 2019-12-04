Денісова вимагає від РФ повідомити, де перебувають двоє українських політв'язнів
На українців чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються, - зазначила Денісова
Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону з вимогою встановити місцеперебування політв'язнів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.
Про це вона написала у Facebook.
Денісова просить перевірити дотримання прав українців на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою.
«Наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування. Як відомо, останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО м.Краснодара», - зазначила Денісова.
Вона додала, що сьогодні було отримано інформацію про чергове порушення їхніх прав.
«На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються», - зазначила Денісова.
Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що «українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ.
Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.
9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.