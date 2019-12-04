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    Суспільство

    Денісова вимагає від РФ повідомити, де перебувають двоє українських політв'язнів

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    Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ - Денісова вимагає від РФ повідомити, де перебувають двоє українських політв'язнів
    Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ

    На українців чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються, - зазначила Денісова

    Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону з вимогою встановити місцеперебування політв'язнів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.

    Про це вона написала у Facebook.

    Денісова просить перевірити дотримання прав українців на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою.

    «Наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування. Як відомо, останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО м.Краснодара», - зазначила Денісова.

    Вона додала, що сьогодні було отримано інформацію про чергове порушення їхніх прав.

    «На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються», - зазначила Денісова.

    Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що «українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ.

    Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

    Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.

    9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

    Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.

    Росія СІЗО політв’язні українці в'язниця Людмила Денісова
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