Денісова вимагає від РФ повідомити, де перебувають двоє українських політв'язнів



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Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ

На українців чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються, - зазначила Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону з вимогою встановити місцеперебування політв'язнів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова.

Про це вона написала у Facebook.

Денісова просить перевірити дотримання прав українців на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою.

«Наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування. Як відомо, останнє відоме місце їхнього перебування - СІЗО м.Краснодара», - зазначила Денісова.

Вона додала, що сьогодні було отримано інформацію про чергове порушення їхніх прав.

«На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються», - зазначила Денісова.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що «українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ.

Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.