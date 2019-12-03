Омбудсмен Денісова відвідала в італійській колонії нацгвардійця Марківа



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Омбудсмен закликала державні органи України визначитися зі статусом громадянина України Віталія Марківа

Марківа утримують у міланській виправній колонії «Опера», де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

«Саме зараз разом з моїм представником з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав Вячеславом Петльованим та начальником відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території Оленою Тучіною відвідали Віталія Марківа, якого було засуджено нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі», - написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Марківа утримують у міланській виправній колонії «Опера», де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

«Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Наголошую, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка - французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було», - написала Денісова.

Також омбудсмен повідомила, що в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур у той час, як українець служив у лавах Національної гвардії України.

«Обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення», - наголосила Денісова.

Омбудсмен також закликала державні органи України визначитися зі статусом громадянина України Віталія Марківа, а українську діаспору, італійців та італійські ЗМІ попросила про максимальний розголос і розповсюдження неупередженої інформації щодо обставин загибелі Андреа Роккеллі.

Як відомо, у листопаді Україна подала апеляцію по справі Марківа.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».