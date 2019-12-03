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    Суспільство

    Омбудсмен Денісова відвідала в італійській колонії нацгвардійця Марківа

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    <p>Омбудсмен закликала державні органи України визначитися зі статусом громадянина України Віталія Марківа</p> - Омбудсмен Денісова відвідала в італійській колонії нацгвардійця Марківа

    Омбудсмен закликала державні органи України визначитися зі статусом громадянина України Віталія Марківа

    Марківа утримують у міланській виправній колонії «Опера», де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

    Про це Денісова повідомила у Facebook.

    «Саме зараз разом з моїм представником з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав Вячеславом Петльованим та начальником відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території Оленою Тучіною відвідали Віталія Марківа, якого було засуджено нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі», - написала Денісова.

    Омбудсмен зазначила, що Марківа утримують у міланській виправній колонії «Опера», де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

    «Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Наголошую, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка - французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було», - написала Денісова.

    Також омбудсмен повідомила, що в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур у той час, як українець служив у лавах Національної гвардії України.

    «Обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення», - наголосила Денісова.

    Омбудсмен також закликала державні органи України визначитися зі статусом громадянина України Віталія Марківа, а українську діаспору, італійців та італійські ЗМІ попросила про максимальний розголос і розповсюдження неупередженої інформації щодо обставин загибелі Андреа Роккеллі.

    Як відомо, у листопаді Україна подала апеляцію по справі Марківа.

    Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі провів перемовини з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа щодо справи Марківа.

    Суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

    Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

    Італія Нацгвардія засуджені Україна в'язниця Людмила Денісова Віталій Марків
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