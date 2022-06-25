Деокупація Мелітополя: Арестович зробив сміливий прогноз

У Мелітополі потужно працюють українські партизани

Олексій Арестович прогнозує повернення української влади до міста Мелітополь ще до 2023 року. Про це радник голови Офісу президента заявив у ефірі YouTube-каналу Олексія Дурнєва.

Коментуючи повідомлення у соцмережі від мешканки Мелітополя відсутність перспектив повернення міста під український контроль у найближчий час, Арестович заявив: «Мелітополь повернеться до України до кінця листопада».

Також речник Банкової нагадав про потужний партизанський рух у Мелітополі, де за чотири тижні, з 20 березня до 12 квітня, під час нічного патрулювання загинуло 70 російських окупантів.

«Основні поранення, – зазначив Арестович, – це ножові або від пістолетної кулі. Тобто в основному у ближньому бою».

Нагадаємо, що у Мелітополі партизани регулярно полюють на рашистів та колаборантів. Так, у травні біля комендатури окупантів вибухнула граната.

А у червні стався вибух біля будівлі, яку окупанти та підконтрольні їм місцеві колаборанти перетворили на «відділок поліції».

Крім того, рашисти позбавляють українських партизанів роботи, знищуючи самих себе. Так, біля Якимівки Мелітопольського району кадировці побилися із іншими окупантами, які перебували на блокпосту.