Мелітополь повстав проти окупантів: мітинги збираються щодня (відео)

Кожен день все більше і більше збирається жителів, які хочуть відстоювати свої права на життя в українському Мелітополі

Жителі Мелітополя у суботу, 5 березня, вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російським агресором.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора. Про це Федоров розповів в ефірі національного телемарафону, пише «Українська правда».

«Кожного дня жителі міста Мелітополя виходять на проукраїнські мітинги. Це, мабуть, вже був четвертий мітинг. Сьогодні точно буде ще один. Був один інцидент на мітингу, коли російський військовий вистрелив у мітингувальника. Після цього я звернувся до жителів, щоб вони не підходили до військових, щоб ми змогли зберегти життя мирних.

Кожен день все більше і більше збирається жителів, які хочуть відстоювати свої права на життя в українському Мелітополі. Вони виходять, декларують це, скандують різні лозунги, співають гімн», – розповів Іван Федоров.

За словами мера, люди з синьо-жовтими прапорами ходять центральними вулицями міста і повертаються на площу, бо «вони точно не хочуть іншу країну, точно не хочуть режим, в якому в мирних мітингарів будуть стріляти».

Водночас Федоров заявив, що наразі у Мелітополі є велика проблема із продовольством – люди налякані і не знають, що буде завтра. Закінчуються і медикаменти, необхідні для екстреного лікування пацієнтів.

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