Затриманому окупантами гуманітарному конвою вдалось покинути Мелітополь

Російські війська утримували автобуси три дні

Вісім автобусів гуманітарного конвою, які три дні утримувались російськими військами в Мелітополі, зараз отримали дозвіл на евакуацію населення до Запоріжжя. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Після трьох днів страждань евакуація з Мелитополя почалася», - сказав він.

Також Федоров нагадав, що 6 квітня гуманітарний конвой відправили до Мелітополя. Він мав розвантажити ліки та харчі для мешканців міста й забрати до Запоріжжя охочих евакуюватися.

«Російські окупанти спочатку заблокували колону з гуманітарним вантажем на блокпосту у Василівці, змусили там ночувати. Потім заблокували її на в'їзді в місто Мелітополь і змусили не ночувати, а передати автобуси. О 9 вечора прийшли, пересадили всіх водіїв в один автобус і відібрали і гуманітарний вантаж, який був призначений для мешканців Мелітополя, і саму техніку», - розповів міський голова.

9 квітня російські військові повернули автобуси, але заборонили їм заїжджати в місто, тому всім охочим евакуюватися довелося протягом години з центра міста, де практично не працює громадський транспорт, діставатися до виїзду з Мелітополя.

«Зараз ці автобуси їдуть у Запоріжжя. Не знаю, скільки ще буде нелюдських вчинків з боку РФ на блокпостах, скільки вони будуть мучити та оглядати наших людей. (...) Хочу зазначити, що заблоковані наші автобуси були на підприємстві "Агат", безпосередніми керівниками якого є Галина Данильченко та Євген Балицький», - сказав міський голова.

Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на сьогодні евакуацію Бердянська.