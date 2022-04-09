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    Затриманому окупантами гуманітарному конвою вдалось покинути Мелітополь

    Евакуйовані з Мелітополя українці прямуватимуть до Запоріжжя&nbsp; &nbsp; - Затриманому окупантами гуманітарному конвою вдалось покинути Мелітополь

    Евакуйовані з Мелітополя українці прямуватимуть до Запоріжжя   

    Ілюстративне фото

    Російські війська утримували автобуси три дні

    Вісім автобусів гуманітарного конвою, які три дні утримувались російськими військами в Мелітополі, зараз отримали дозвіл на евакуацію населення до Запоріжжя. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    «Після трьох днів страждань евакуація з Мелитополя почалася», - сказав він.

    Також Федоров нагадав, що 6 квітня гуманітарний конвой відправили до Мелітополя. Він мав розвантажити ліки та харчі для мешканців міста й забрати до Запоріжжя охочих евакуюватися.

    «Російські окупанти спочатку заблокували колону з гуманітарним вантажем на блокпосту у Василівці, змусили там ночувати. Потім заблокували її на в'їзді в місто Мелітополь і змусили не ночувати, а передати автобуси. О 9 вечора прийшли, пересадили всіх водіїв в один автобус і відібрали і гуманітарний вантаж, який був призначений для мешканців Мелітополя, і саму техніку», - розповів міський голова.

    9 квітня російські військові повернули автобуси, але заборонили їм заїжджати в місто, тому всім охочим евакуюватися довелося протягом години з центра міста, де практично не працює громадський транспорт, діставатися до виїзду з Мелітополя.

    «Зараз ці автобуси їдуть у Запоріжжя. Не знаю, скільки ще буде нелюдських вчинків з боку РФ на блокпостах, скільки вони будуть мучити та оглядати наших людей. (...) Хочу зазначити, що заблоковані наші автобуси були на підприємстві "Агат", безпосередніми керівниками якого є Галина Данильченко та Євген Балицький», - сказав міський голова.

    Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на сьогодні евакуацію Бердянська.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти громадський транспорт війна військові Україна транспорт населення Павло Кириленко окупація евакуація #stoprussia Іван Федоров
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    Затриманому окупантами гуманітарному конвою вдалось покинути Мелітополь