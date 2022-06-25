На Запоріжжі кадировці напали на блокпост з іншими окупантами

На блокпості біля Якимівки дві групи окупантів влаштували війну між собою

У Мелітопольському районі рашисти повоювали між собою

У селищі Якимівка, що на окупованому російським агресором півдні Запорізької області, сталася сутичка між кількома групами рашистів. Про це пишуть мелітопольські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією видання «Ріа-Мелітополь», яке посилається на жителів Якимівки, п’яні кадировці, роз’їжджаючи по захопленій території Мелітопольського району, наштовхнулися на блокпост, де чергували інші рашистські окупанти.

Суперечка між двома групами російських військових закінчилася тим, що кадировці кинули в блокпост димову шашку. У відповідь рашисти, які перебували на блокпосту, почали стріляти по своїх чеченських колегах.

За наявною інформацією, частина кадировців потрапила до мелітопольської лікарні із пораненнями.

Нагадаємо, що 28 квітня зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області.

Внаслідок вибуху був зруйнований залізничний міст в районі селища Якимівка. Цей вибух значно ускладнив окупантам процес постачання зброї та паливно-мастильних матеріалів із окупованого Криму на південний фронт російсько-української війни.

А у самому Мелітополі вибухи трапляються регулярно. Так, у травні біля комендатури окупантів вибухнула граната.

А у червні стався вибух біля будівлі, яку окупанти та підконтрольні їм місцеві колаборанти перетворили на «відділок поліції».