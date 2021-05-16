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    Ексзаступник генсека НАТО: Байден дав зрозуміти Путіну, що тепер у місті новий шериф

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    Почесний член Атлантичної Ради&nbsp;Александр Вершбоу: Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден - Ексзаступник генсека НАТО: Байден дав зрозуміти Путіну, що тепер у місті новий шериф

    Почесний член Атлантичної Ради Александр Вершбоу: Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден

    Фото: АР

    Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням всієї євроатлантичної спільноти, вважає Вершбоу

    Почесний член Атлантичної Ради, ексзаступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу вважає, що президент США Джозеф Байден з перших тижнів свого терміну намагається проводити ефективнішу і динамічнішу політику по відношенню до Росії.

    Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, пише «Укрінформ».

    Вершбоу зазначив, що це відбувається «після хаосу років Трампа і періоду, коли США воліли радше не помічати численних провокацій з боку Росії».

    «Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням і для всієї євроатлантичної спільноти. Це має стати частиною оновленої стратегії НАТО, частиною стратегічного дороговказу Європейського Союзу і складовою діалогу між ЄС та США. Оскільки ми бачимо, що останніми роками Росія почувається впевнено, що їй все сходитиме з рук», – сказав він.

    На його думку, політичні війни, втручання у вибори, пряма агресія проти сусідів – все, що вони роблять для перерозподілу Європи.

    Почесний член Атлантичної Ради наголосив, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним в лютому Байден чітко дав зрозуміти, що трампівські часи толерування російської агресії та політичних воєн вже минули.

    «Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден», – сказав він.

    «Байден чітко показав Путіну, що ми даватимемо сильнішу відсіч російській агресії і змусимо її заплатити значно більшу ціну, якщо вона продовжуватиме агресію та підривну діяльність проти Заходу. Але водночас Байден залишає двері для діалогу відкритими», – резюмував Вершбоу

    Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

    Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО вибори Путін агресія політика президент
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