Ексзаступник генсека НАТО: Байден дав зрозуміти Путіну, що тепер у місті новий шериф

Почесний член Атлантичної Ради Александр Вершбоу: Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден

Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням всієї євроатлантичної спільноти, вважає Вершбоу

Почесний член Атлантичної Ради, ексзаступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу вважає, що президент США Джозеф Байден з перших тижнів свого терміну намагається проводити ефективнішу і динамічнішу політику по відношенню до Росії.

Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, пише «Укрінформ».

Вершбоу зазначив, що це відбувається «після хаосу років Трампа і періоду, коли США воліли радше не помічати численних провокацій з боку Росії».

«Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням і для всієї євроатлантичної спільноти. Це має стати частиною оновленої стратегії НАТО, частиною стратегічного дороговказу Європейського Союзу і складовою діалогу між ЄС та США. Оскільки ми бачимо, що останніми роками Росія почувається впевнено, що їй все сходитиме з рук», – сказав він.

На його думку, політичні війни, втручання у вибори, пряма агресія проти сусідів – все, що вони роблять для перерозподілу Європи.

Почесний член Атлантичної Ради наголосив, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним в лютому Байден чітко дав зрозуміти, що трампівські часи толерування російської агресії та політичних воєн вже минули.

«Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден», – сказав він.

«Байден чітко показав Путіну, що ми даватимемо сильнішу відсіч російській агресії і змусимо її заплатити значно більшу ціну, якщо вона продовжуватиме агресію та підривну діяльність проти Заходу. Але водночас Байден залишає двері для діалогу відкритими», – резюмував Вершбоу

Раніше Байден припустив, коли може зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.