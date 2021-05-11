Обшуки у Медведчука: СБУ прийшла до офісу ОПЗЖ та у кілька будинків нардепа

Віктор Медведчук поки не коментував обшуки та підозру генпрокуратури

Охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ у тому, що його немає вдома

У Службі безпеки України підтвердили ЗМІ, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

Зокрема, обшуки проходять не лише у нього вдома на вулиці Монтажників у Києві. Слідчі дії проводяться в офісі його партії «Опозиційна платформа - За життя» і в інших його будинках.

Журналісти з’ясували, що зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві, а також у ще двох його житлових будинках у столиці.

«Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані згодом», – повідомили в пресслужбі СБУ.

Спершу сьогодні стало відомо, що обшуки відбуваються у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників. Там, зазначають журналісти, політик разом із сім’єю мешкає тимчасово, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

ЗМІ повідомляють, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Віктор Медведчук поки не коментував обшуки.

Також нагадаємо, що 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку. Венедіктова також підписала підозру Тарасу Козаку. Вона повідомила, що «поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту – М і К».

Венедіктова опублікувала список із назвою «висновки», на основі яких можна зрозуміти, що саме інкримінують нардепам.

«1. Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

2. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна.

3. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.

4. Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна.

5. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна», – написала вона.

11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з його жінкою. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які пов’язують із Медведчуком. Окрім того, арештували частину трубопроводу «Самара - Західний напрямок», в народі відому як «трубу Медведчука». Сам політик причетність до неї спростовував.

Після цього, у березні, СБУ викликала на допит Медведчука у справі про державну зраду. Слідчі провели допит Медведчука щодо фактів, які фігурують в «плівках Медведчука-Суркова», які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

У березні працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху «Український вибір – Право народу» та у приватних помешканнях членів цієї організації.

Трьом членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

У квітні Херсонський міський суд наклав арешт на судно «Романс 1», яке належить Медведчуку.