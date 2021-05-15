Кива назвав себе «справжнім ученим» та заявив, що постраждав через науку

Кива вважає, що постраждав через свою наукову діяльність

Одіозний нардеп привітав колег із Днем науки

Одіозний народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива у суботу, 15 травня, привітав науковців з Днем науки і заявив, що постраждав через свою наукову діяльність, як свого часу Микола Коперник та Галілео Галілей. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Вітаю, колеги, із Днем Науки! P.S. справжні вчені – це ті, хто постраждав через науку – Галілей, Коперник, Кива!», – написав нардеп.

Привітання Іллі Киви з Днем науки. Фото: скріншот із facebook-сторінки нардепа

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації нібито через карантинні обмеження.

Однак Кива все-таки захистив дисертацію. За надання йому звання кандидата проголосували усі 13 членів вченої ради. Після того, як рішення ухвалить МОН, парламентар стане кандидатом наук.

До слова, журналісти проаналізували його дисертацію та виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.

Відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви. Львівські депутати звернулися до влади через дисертацію депутата від ОПЗЖ.