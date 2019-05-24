Депутати пропонують Зеленському перенести посольство України в Ізраїлі до Єрусалиму



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Таким чином Володимира Зеленського змушують визнати офіційною столицею Ізраїлю Єрусалим, а не Тель-Авів

До Верховної Ради продали проект постанови про перенесення посольства України в Ізраїлі до Єрусалиму. Відповідний проект №10325 подала група депутатів з різних фракцій (в основному з БПП, Народного фронту, «Батьківщини» і «Самопомочі»).

Назва документу звучить «Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо перенесення Посольства України в Державі Ізраїль до її столиці - міста Єрусалим».

Нагадаємо, статус Єрусалима - одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, а палестинці наполягають, що Східний Єрусалим повинен стати столицею їхньої майбутньої держави.

Як Ізраїль, так і Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею. При цьому вони не визнають такого права за іншою стороною.

В 1980 році Кнесет прийняв Основний закон про Єрусалим, який стверджував статус міста як ізраїльської столиці. Рада Безпеки ООН в резолюції 478 визнала це рішення незаконним. Резолюція закликала країни, посольства яких перебували в Єрусалимі, покинути його. 13 держав перевели посольства в Тель-Авів в тому ж році. Останніми в 2006 році Єрусалим покинули Коста-Ріка і Ель-Сальвадор.

Але у грудні 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва. Таким чином США стали першою державою, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю з моменту заснування держави в 1948 році.