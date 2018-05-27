Палестина оцінила дії України під час перенесення американського посольства в Ізраїлі в Єрусалим

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Україна голосувала за те, щоб не пройшла пропозиція Трампа щодо Єрусалиму – дипломат

Палестина оцінила дії України на міжнародній арені стосовно «єрусалимського питання». Про це йдеться посла Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад в інтерв’ю «Главкому».

«У 2017 і у 2016 роках, коли Україна була в Раді Безпеки ООН, то голосувала за резолюцію №2334 (резолюція була ухвалена 23 грудня 2016 року і стосується створення ізраїльських поселень на територіях Палестини, захоплених в 1967 році в результаті Шестиденної війни, включаючи й Східний Єрусалим. Резолюція підтверджує, що будівництво єврейських поселень є «грубим порушенням міжнародного права» і не має «ніякої юридичної сили». Радбез вимагає від Ізраїлю припинити таку діяльність і виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта відповідно до четвертої Женевської конвенції – «Главком»).Україна голосувала за те, щоб не пройшла пропозиція Трампа щодо Єрусалиму, а також голосувала за резолюцію в ООН щодо права палестинського народу на самовизначення. І я високо оцінюю позицію України і те, що посол України не брав участі в церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі. Це обґрунтовано положеннями міжнародного права, які Україна не хоче порушувати», - зазначив дипломат.

«Користуючись нагодою, я хочу подякувати Україні за принципову позицію щодо справедливості на міжнародній арені стосовно палестинців», - додав посол Палестини в Україні.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі