Парагвай передумав переносити посольство в Єрусалим



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Парагвай «негайно» повертає дипмісію у Тель-Авів

Парагвай вирішив повернути посольство в Ізраїлі з Єрусалима до Тель-Авіва. Про це заявив міністр закордонних справ Парагваю Луїс Кастільйоні.

«Парагвай хоче зробити свій внесок у регіональні дипломатичні зусилля з досягнення чесного і надійного миру на Близькому Сході», - сказано в заяві глави МЗС Парагваю.

Як повідомляє сайт «Новости Израиля», він назвав рішення президента Гораса Картеса про переведення посольства в Єрусалим «невиправданим».

За словами міністра, Парагвай ухвалив рішення призупинити перенесення свого посольства в Ізраїлі в Єрусалим. Він також додав, що країна «негайно» повертає дипмісію у Тель-Авів.

Ізраїльська влада різко відреагувала на цей крок Парагваю. «Ізраїль ставиться вкрай негативно до цього рішення Парагваю, що виходить за межі. Це погіршить відносини між двома країнами», - відповів через кілька хвилин прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

На доказ серйозності намірів він сказав, що відкличе посла Ізраїлю в Парагваї для консультацій. Повідомляється також, що він дав розпорядження МЗС Ізраїлю закрити посольство в Асунсьйоні.

Зазначимо, що Парагвай був третьою країною, яка перевела посольство в Єрусалим слідом за США і Гватемалою

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

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