Чехія готується перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим



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У листопаді планується візит до Ізраїлю президента Чехії

Чехія відкриє в Єрусалимі «Чеський дім», що стане першим кроком до перенесення посольства країни в Ізраїлі в Єрусалим.

Про це йдеться у спільній заяві президента Чехії Мілоша Земана, прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, а також спікера палати депутатів і чеських міністрів закордонних справ і оборони.

На сайті МЗС Чехії повідомляється, що вищі посадові особи обговорили питання про підготовку стратегічного діалогу з Ізраїлем, включаючи спільні проекти і цілі, і домовилися про переваги регулярних міжурядових консультацій з Ізраїлем з метою розвитку двосторонніх відносин.

У листопаді планується візит до Ізраїлю президента Чехії.

«Офіційні особи були проінформовані про зміст, фокус і цілі офіційного візиту президента Чеської Республіки в Ізраїль в листопаді, в тому числі про стан підготовки до відкриття Чеського будинку в Єрусалимі. Це повинен бути перший крок з наміром перевести Посольство Чеської Республіки в Єрусалим відповідно до міжнародного права», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США.

На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Газа. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Посол України в Ізраїлі не був присутній на офіційній церемонії перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Джерело: Українська правда