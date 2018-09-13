  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чехія готується перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим

    • Розсилка
    Чехія готується перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим

    У листопаді планується візит до Ізраїлю президента Чехії

    Чехія відкриє в Єрусалимі «Чеський дім», що стане першим кроком до перенесення посольства країни в Ізраїлі в Єрусалим.

    Про це йдеться у спільній заяві президента Чехії Мілоша Земана, прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, а також спікера палати депутатів і чеських міністрів закордонних справ і оборони.

    На сайті МЗС Чехії повідомляється, що вищі посадові особи обговорили питання про підготовку стратегічного діалогу з Ізраїлем, включаючи спільні проекти і цілі, і домовилися про переваги регулярних міжурядових консультацій з Ізраїлем з метою розвитку двосторонніх відносин.

    У листопаді планується візит до Ізраїлю президента Чехії.

    «Офіційні особи були проінформовані про зміст, фокус і цілі офіційного візиту президента Чеської Республіки в Ізраїль в листопаді, в тому числі про стан підготовки до відкриття Чеського будинку в Єрусалимі. Це повинен бути перший крок з наміром перевести Посольство Чеської Республіки в Єрусалим відповідно до міжнародного права», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, 14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. 

    На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Газа. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

    Посол України в Ізраїлі не був присутній на офіційній церемонії перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Ізраїль Чехія політика посольство Єрусалим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ