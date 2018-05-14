Нетаньяху закликав всі країни перенести посольства в Єрусалим

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю вважає, що таким чином можна досягти миру в регіоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.

Про це він заявив на урочистому прийомі на честь відкриття посольства США в Єрусалимі, повідомив МЗС Ізраїлю Twitter.

«Перенесіть свої посольства в Єрусалим, тому що це правильно і сприяє досягненню світу. Тому що ви не можете побудувати світ на основі брехні. Побудувати світ можна тільки на основі істини», - заявив Нетаньяху.

У неділю, 13 травня, за день до відкриття посольства США в Єрусалимі в Ізраїль прибула представницька американська делегація. В її складі в тому числі міністр фінансів США Стівен Мнучін, дочка президента Дональда Трампа Іванка, а також її чоловік Джаред Кушнер.

США відкриють посольство в Єрусалимі в понеділок, 14 травня, в день 70-річчя від дня заснування держави Ізраїль.

Раніше, в грудні 2017 року, Дональд Трамп заявив, що США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства з Тель-Авіва. Цей крок викликав різку критику з боку представників Палестинської автономії, які вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. На понеділок призначені масштабні протести на території сектора Газа і в місті Рамаллі.

Ізраїль розглядає перенесення американського посольства в виключно позитивному світлі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю подію «історичною». Політик зазначив, що Дональд Трамп стримав свою обіцянку. Слідом за посольством США про переведення своїх дипмісій оголосили Гватемала і Парагвай, «інші теж в процесі», підкреслив Нетаньяху.

Як повідомлялося, Чехія, Румунія і Угорщина в суботу заблокували несхвальну резолюцію від імені ЄС про переїзд американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.