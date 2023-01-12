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Депутати розглянуть відставку Шуфрича з посади голови комітету свободи слова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати розглянуть відставку Шуфрича з посади голови комітету свободи слова
Наразі не відомо, чи дійшли члени ради згоди у питанні звільнення Шуфрича
фото: пресслужба Верховної Ради

Наразі не йдеться про можливу ліквідацію комітету з питань свободи слова

Питання про відставку народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови комітету свободи слова буде розглянуте на погоджувальній раді. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише Spilka News.

За словами заступниці голови парламентської фракції, вона не знає, чи дійшли члени ради згоди в цьому питанні, але зазначила, що в порядку денному найближчих засідань парламенту цього питання поки що немає.

Кравчук також не підтверджує припущення щодо можливої ліквідації комітету з питань свободи слова. «Кілька місяців тому обговорювалася можливість об’єднання цього комітету з якимсь іншим (не з комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики!), але наразі мені про підготовку такого рішення невідомо», – сказала нардеп.

Раніше опозиція пояснила, чому Тимошенка і Шуфрича треба відсторонити від медіа.

Нагадаємо, нардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич у серпні повернувся в Україну через міжнародний пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні. 

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Теги: Євгенія Кравчук Нестор Шуфрич Верховна Рада відставка

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