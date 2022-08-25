Нардеп із початку війни кілька разів перетинав кордон

Нардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич повернувся в Україну через міжнародний пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні. Про це 25 серпня повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

Політик заїхав у країну на автомобілі Mercedes із угорською реєстрацією.

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Нагадаємо, Шуфрич 13 травня перетнув державний кордон. Він заявив, що «має на те усі законні підстави». Адже зокрема він батько трьох неповнолітніх дітей (3-х, 5-ти і 9-ти років).

23 травня Шуфрич повідомив про повернення в Україну.

Як відомо, 12 травня фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Водночас, офіційне припинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді не впливає на депутатські мандати її членів.

21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу «Платформи за життя та мир» увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова «платформа» Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.