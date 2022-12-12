«Це серйозні речі». Опозиція пояснила, чому Тимошенка і Шуфрича треба відсторонити від медіа

Тимошенко і Медведчук повинні бути ізольовані від впливу на українські медіа

Депутати від опозиції вважають, що НАЗК має розглянути конфлікт інтересів Тимошенка на тлі розслідувань журналістів про прибутки

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко має бути позбавлений будь-яких впливів на ЗМІ та на закон про меді. Відповідну заяву зробили представники фракції «Європейська Солідарність».

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«Слід відсторонити заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка (щодо якого є численні розслідування масштабної корупції) від будь-якого впливу на медіа та на закон про медіа. Нам відомі факти його прямого втручання в роботу телеканалів, які фінансуються з державного бюджету, та його роль у позазаконному вимкненні патріотичних каналів. І це серйозні речі, які називаються прямою цензурою», – йдеться у заяві.

Депутати від опозиції вважають, що НАЗК має розглянути конфлікт інтересів Тимошенка на тлі розслідувань журналістів про прибутки, які «афільована з ним компанія отримує від каналу «Рада».

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Також в «Європейській Солідарності» вважають, що варто звільнити Нестора Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова. « Звільнити представника забороненої ОПЗЖ праву руку Медведчука Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова і не користуватися послугами колишніх депутатів з п’ятої колони для проштовхування антиєвропейських норм закону про медіа», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у «Європейській Солідарності» заявили, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні.

Як повідомлялося, голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв'ю виданню «Цензор» повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто. На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: «НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ».

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року, вартістю $100 тис.

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Крім того, була інформація, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати Chevrolet Tahoe, яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.