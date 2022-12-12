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«Це серйозні речі». Опозиція пояснила, чому Тимошенка і Шуфрича треба відсторонити від медіа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Це серйозні речі». Опозиція пояснила, чому Тимошенка і Шуфрича треба відсторонити від медіа
Тимошенко і Медведчук повинні бути ізольовані від впливу на українські медіа
фото з відкритих джерел

Депутати від опозиції вважають, що  НАЗК має розглянути конфлікт інтересів Тимошенка на тлі розслідувань журналістів про прибутки

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко має бути позбавлений будь-яких впливів на ЗМІ та на закон про меді. Відповідну заяву зробили представники фракції «Європейська Солідарність».

«Слід відсторонити заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка (щодо якого є численні розслідування масштабної корупції) від будь-якого впливу на медіа та на закон про медіа. Нам відомі факти його прямого втручання в роботу телеканалів, які фінансуються з державного бюджету, та його роль у позазаконному вимкненні патріотичних каналів. І це серйозні речі, які називаються прямою цензурою», – йдеться у заяві.

Депутати від опозиції вважають, що  НАЗК має розглянути конфлікт інтересів Тимошенка на тлі розслідувань журналістів про прибутки, які «афільована з ним компанія отримує від каналу «Рада».

Також в «Європейській Солідарності» вважають, що варто звільнити Нестора Шуфрича  з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова. « Звільнити представника забороненої ОПЗЖ праву руку Медведчука Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова і не користуватися послугами колишніх депутатів з п’ятої колони для проштовхування антиєвропейських норм закону про медіа», – йдеться у заяві.   

Нагадаємо, у «Європейській Солідарності» заявили, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні

Як повідомлялося, голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв'ю виданню «Цензор» повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто. На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: «НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ». 

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року, вартістю $100 тис. 

Крім того, була інформація, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати Chevrolet Tahoe, яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 

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Теги: Європейська солідарність закон розслідування опозиція дебати Кирило Тимошенко конфлікт

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