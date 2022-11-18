Шуфрич та Суркіс покинуть склад НОК

Нардепи від ОПЗЖ не будуть членами комітету

Напередодні обрали нового президента НОК

Нардепи від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс залишать склад НОК, вони вже звернулися з відповідними заявами. Про це повідомляє сайт НОК.

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«Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

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Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК.

«Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – сказав він.

Нагадаємо, що вчора Шевченка обрали віцепрезидентом НОК.