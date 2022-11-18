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Суркіс і Шуфрич покинуть НОК, а Кошляк від ОПЗЖ поки мовчить

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суркіс і Шуфрич покинуть НОК, а Кошляк від ОПЗЖ поки мовчить
Представники ОПЗЖ йдуть з НОК, але не всі
фото з відкритих джерел

Раніше через наявність членів ОПЗЖ від посади віце-президента НОК відмовився Андрій Шевченко

Члени забороненої в Україні партії ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич залишать склад Національного Олімпійського Комітету України. Про це йдеться у повідомленні НОК.  

Зазначається, що представники ОПЗЖ Суркіс і Шуфрич «вже звернулися із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта». Натомість ще один представник ОПЗЖ, який також учора став членом НОК, – Михайло Кошляк поки відмовчується.  

Михайло Кошляк
Михайло Кошляк

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК. 

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК. А також своє членство у НОК України з тієї ж причини призупинив президент УАФ Андрій Павелко. 

«Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – сказав він. 

Нагадаємо, що вчора Шевченка обрали віцепрезидентом НОК. 

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Теги: Нестор Шуфрич Григорій Суркіс Андрій Павелко президент партії

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Суркіс і Шуфрич покинуть НОК, а Кошляк від ОПЗЖ поки мовчить
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