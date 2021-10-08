Депутатка Скороход втратила свідомість у Раді через смерть Полякова

Скороход стало зле, до неї приїхала «швидка допомога»

Народна депутатка Анна Скороход знепритомніла в кабінетах комітету Верховної Ради.

Журналісти повідомляють, що в парламент викликали «швидку допомогу». За словами очевидців, депутатка перебуває у стані шоку.

Відзначимо, Скороход була однією з перших разом з Антоном Поляковим виключена із фракції «Слуга народу». Як відомо, Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня за дивних обставин у таксі.

Як пишуть ЗМІ, Поляков жив разом із Анною Скороход. «У Антона була трагедія, він останній час жив разом із Анею Скороход, але вона від нього пішла», – повідомляють джерела у «Слузі народу».

Фото: tabloid.pravda.com.ua

За словами співрозмовників «УП», Поляков 7 жовтня висловив бажання повернутися та відновити співпрацю з фракцією «Слуга народу». Він більше не хотів бути в опозиції до монобільшості.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.

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