«Слуги народу»: мінус два. За що вигнали Анну Скороход та Антона Полякова скандал тижня

Анна Скороход та Антон Поляков вже не будуть «слугами народу» у Верховній Раді Зображення: comments.ua

Перші втрати монобільшості

Провладну фракцію «Слуга народу» продовжують трусити скандали. Ще не встигли вщухнути історії з поліграфшоу, замовленням повій та відвертими зізнаннями про зарплати у конвертах, як з’явився новий гучний інформпривід. Сьогодні, 15 листопада, з фракції виключили двох народних депутатів – Анну Скороход і Антона Полякова.

За день до голосування Поляков написав у своєму Telegram-каналі, що керівництво фракції і Офіс президента напередодні зверталось до всіх депутатів з проханням підтримати це рішення. Пізніше «слуга» Олександр Дубінський підтвердив, що спершу отримав повідомлення у партійному чаті щодо запланованого виключення Полякова, а інформація про те, що йтиметься і про виключення Скороход, надійшла того ж вечора, але пізніше.

Зауважимо, що фігурантів інших скандалів, Яременка, сексінцидент із яким обурив суспільство, та Тищенка із зарплатами у конвертах, ніхто виключати з фракції не збирався. Забули «слуги» і про «кнопкодавів», і депутатів з фінансового комітету, яких раніше звинуватили у хабарництві.

«Так, вони (Яременко і Тищенко, - «Главком») теж порушили кодекс фракції (власне, документа, який би по пунктах перераховував вимоги до поведінки «слуг» немає – пізніше Арахамія це сам визнав, - «Главком»). Але рішення (не виключати з фракції) стосовно цих людей (Яременка і Тищенка, - «Главком») ми ухвалили на фракції. Є 252 людини, які разом сідають і ухвалюють рішення щодо поведінки кожного - в індивідуальному порядку», - прокоментував він.

Цікаво, що у спілкуванні з журналістами Арахамія побожився: мовляв, допоки він глава фракції з інакомислення карати нікого не будуть. Але вже дві хвилини лідер фракції говорив інше: «За закони, ініційовані президентом і позначені, як невідкладні, Скороход голосує проти. Навіщо нам така людина у фракції?».

Рішення про виключення ухвалювалось досить дивно: на ранкове засідання фракції з’явилися менш ніж половина її членів, однак ці збори, очевидно, носили формальний характер. Голосували підняттям рук. Щоправда, аби ухвалене рішення хоч якось більш-менш легітимізувати, Арахамія заявив, що під час ранкового засідання по залу «пустили листочки щодо виключення окремо Скороход, і окремо Полякова, де кожен нардеп із фракції зможе поставити галочку у поле «за» чи «проти».

До слова, рішення фракції підтримали не всі. Олександр Дубінський висловився проти виключення з фракції 29-річної Скороход та Полякова. Аргументував він це так: «Це депутати-мажоритарники, яких обрали люди. «Слуги народу» мають право на власну думку. Це не утримання від голосування, це не неявка на роботу, а аргументована позиція». Дубінський також висловив нерозуміння того, що вкладає у поняття «партійна дисципліна» Давид Арахамія, якщо карає Скороход і Полякова за аргументовану точку зору, натомість лідер фракції не зважає на переписку Яременка із повіями під час роботи у сесійній залі.

«Пані Окрема думка»

Основна претензія до Скороход – її голосування наперекір рішенню фракції. З цієї причини Арахамія неодноразово називав депутатку «пані Окрема думка». Серед іншого, вона не підтримала у першому читанні законопроєкт щодо відкриття ринку землі, про велику приватизацію та про анбандлінг «Нафтогазу» (виокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачання - «Главком»). Але це не всі претензії. «Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову допомогу - це факт», - заявив журналістам голова фракції Давид Арахамія, а також запевнив, що у нього є три свідки, готові йти до НАБУ та Антикорупційної прокуратури.

Арахамія і голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявили, що чоловік народного депутата Ганни Скороход Олексій Алякін (російсько-український бізнесмен, який у 2013 році втік з РФ через переслідування, тоді ж отримав українське громадянство, - «Главком») намагався впливати на роботу народних депутатів. «Алякін погрожував депутатам, які працюють в профільному комітеті, я не буду називати прізвища, тому що їм погрожували люди з кримінальних кіл і я не хочу нікого підставляти», - сказав Арахамія.

Чоловік Скороход Олексій Алякін - екс-власник російського банку «Пушкіно» та української будівельної компанії «Прогрес Буд» Олексій Алякін розшукується в Росії за шахрайство – його підозрюють у розкраданні $10 млн.

Коли чоловіка депутатки затримали правоохоронці, Скороход заявила, що це пов’язано з тим, що вона не голосувала за відкриття ринку землі. Нагадаємо, цей законопроєкт пройшов перше читання цього тижня.

Скороход також спростовує всі закиди Арахамії. «Я сказала на фракції і зараз повторю Давиду Арахамії: якщо ви щось вигадуєте, то хоч робіть це схожим на правду. По-перше, ані я, ані чоловік ніколи не ходили з охороною. По-друге, мій чоловік взагалі не знає нічого про комітет. Які хабарі, люди? Які $3 тис.? Тут зарплати по $5 тис. у конвертах!», - підтверджує вона і додає, що нечасто голосує наперекір рішенню фракції, але є принципові питання, щодо яких вона має власну позицію.

Крім того, Скороход поскаржилась, що Арахамія багато разів намагався завадити їй пропонувати правки. «Ви могли побачити, як він казав мені «закрий рота», коли я хотіла внести правки», - зазначила вона. Уточнимо: Скороход має на увазі епізод, завдяки якому про неї дізналися навіть люди, які не дуже цікавляться політикою. Йдеться про виступ депутатки під час засідання, коли вона розплакалась через небажання колег розглядати запропоновані нею поправки до законопроєкту про анбандлінг в НАК «Нафтогаз».

«Мені здається, у нас відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що хочу пройти по своїх правках, значить, я хочу пройти по своїх правках. А не щоб хтось підходив до мене і казав: перестань їх подавати», - крізь сльози сказала Скороход і уточнила, що у запропонованому законопроєкті повністю відсутні правки, домовленості щодо внесення яких було досягнуто напередодні на засіданні профільного комітету.

Скороход скаржилась журналістам на терор і погрози. «Арахамія мені казав: «Я тобі сказав не ставити правки», «думай, що ти робиш, інакше ми тебе розмажемо». Мені погрожували в смс-повідомленнях, з невідомих номерів». «Другого шансу не давали: я тепер – ворог», - зітхнула вона.

У коментарі «Главкому» опальна депутатка зізналась, що коли долучалась до ЗеКоманди, навіть подумати не могла, що у парламенті буде така тиранія та авторитаризм. «У мене такого розчарування в житті не було», - поділилась Скороход. Вона налаштована відстоювати свою правоту у судах.

Зауважимо, Анна Скороход доєдналась до ЗеКоманди на початку формування політсили Зеленського. Тобто вона не з тих кандидатів, яких похапцем набирали до списку в останній момент. Вона балотувалася на вельми непростому 93-му окрузі Київської області. Одним з її конкурентів була гімнастка Ганна Різатдінова, креатура та на той час співмешканка нардепа-втікача Олександра Онищенка (якому суд заборонив висуватись самому, бо впродовж останніх 5 років опальний газовий олігарх не проживав в Україні). Другий серйозний конкурент – Олександр Жукотанський, людина курячого мільярдера, власника «Нашої ряби» Юрія Косюка.

Проти Рябошапки підеш – з фракції вилетиш

Офіційна причина виключення другого опального «слуги» Антона Полякова – неетична поведіка всередині фракції. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення.

Справжня ж причина, на думку Полякова, - те, що він зайнявся збором підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

«Це партія «Слуга Богдана»! 120 людей з фракції, велика частина з них списочники і керівники комітетів і підфракційних груп, виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому «кнопкодавів» не виключили, майже всі проголосували проти», - прокоментував рішення фракції Антон Поляков.

Нардеп обурений, що його виключення незаслужене. «За всю мою каденцію, - каже Поляков, який працює у Верховній Раді трохи більше двох місяців, - мені жодного разу фракція не висувала ніяких звинувачень. За що? За прогули? Сьогодні – перший робочий день, коли мені зарахують прогул, бо я після фракції спілкувався з журналістами».

Депутат також обурений закидами щодо його голосувань, які нібито йшли врозріз з лінією партії: «Вибачте, мене обирали люди, і я маю право на свою позицію, яка може розходитися із позицією фракції. До того ж, випадки, коли я не голосував чи утримувався, одиничні».

У суди, на відміну від Скороход, Поляков іти не планує.

Під час спілкування з журналістами депутат гучно подякував за підтримку колезі по фракції – Олегу Семінському, теж мажоритарнику. Як дізнався «Главком», Семінський неодноразово попереджав Полякова про те, що той, мовляв, «дограється», якщо продовжуватиме публікувати занадто різкі і відверті дописи у соцмережах щодо закулісної кухні партії. Крім того, саме Семінський пропонував керівництву фракції дати молодому колезі другий шанс і не поспішати з виключенням. Однак до цієї думки не дослухались.

Хто наступний?

За інформацією Анни Скороход, під час засідань фракції Арахамія говорив про заплановані внутрішні чистки, про те, що 15 людей «треба виключити». Сам Арахамія зробив круглі очі, коли його про це запитали журналісти, та сказав, що про виключення з фракції йтиметься тоді, коли хтось знову порушить (згаданий раніше віртуальний) кодекс поведінки «Слуги народу».

Але наступних скандальних новин доведеться почекати, бо у найближчі два тижні, за даними Арахамії, засідання фракції не заплановані. При цьому, стверджує лідер «слуг» у парламенті, місце вигнанців у фракції не залишиться порожнім – вже є два кандидати. Про кого йдеться і чи належать ці люди зараз до інших фракцій, Арахамія не уточнив. «У нас перемовини були ще три місяці тому. Просто я не бачив ніякого сенсу додавати нам іще депутатів у фракцію – у мене і так багато роботи. Зараз два підуть – два зайде», - запевнив він.

Лідер фракції також прогнозує, що вже за тиждень нардеп Анна Скороход, яку сьогодні виключили з фракції, опиниться у лавах «Батьківщини». «Можу спорнути. Вони вже вчора пропонували трансфер», - зазначив Арахамія.

Водночас у «Батьківщині» відхрещуються від таких планів. Нардеп Валентин Наливайченко прокоментував «Главкому» заяву Арахамії коротко: «Це – брехня». «Я вам скажу відверто, такого не було. Звідки такі твердження беруться? Не було такого», - переконує соратник Тимошенко.

Самі Скороход і Поляков заявили, що будуть тепер позафракційними. «Ще й відсадять мене кудись на гальорку, от побачите», - ділиться передбаченнями останній.

До внутрішніх інцидентів у колег представники інших фракцій ставляться по-різному. Святослав Вакарчук у коментарі «Главкому» зазначив, що «Голос» не цікавиться тим, що відбувається у таборі монобільшості. Мовляв, це стосується лише «слуг».

Досвідчений політик Нестор Шуфрич з «Опозиційної платформи – За життя» був емоційнішим: «Це смішно і прикро. Головне, щоб після цього сміху не довелося плакати. Він них чекали точно не цього».

А от у «Європейській солідарності» навіть не приховують зловтіхи. «Це моє друге скликання у парламенті, - каже нардеп Олексій Гончаренко. У попередньому я був членом найбільшої фракції «Блок Петра Порошенка». У цій фракції було кілька людей, які з ранку до ночі критикували фракцію – це Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм. І їх не виключали з фракції (виключили перед виборами, через кілька тижнів після того, як ці депутати самі подали заяви, - «Главком»), бо критику теж потрібно чути. А тут тільки людина вийшла на трибуну, як виявилось, що вона дуже погана».

«Ми не збираємось забирати у фракцію виключених та ображених. Ми їх підтримали, бо саме завдяки цьому скандалу ми дізналися внутрішню кухню: корупція, конверти, терор», - уточнив нардеп.

Наталія Сокирчук, «Главком»