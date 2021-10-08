Слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова

Що передувало зупинці серця 33-річного чоловіка – встановить слідство

Правоохоронці назвали попередню причину смерті народного депутата Антона Полякова. Його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, повідомляє пресслужба міської прокуратури Києва.

Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

«За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця», – повідомили у прокуратурі.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепа нудило перед смертю. Уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції «Слуги народу» через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито «замовив його кримінальному авторитету». Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про «внутрішню кухню» і «розборки» у фракції.

У вересні минулого року біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.