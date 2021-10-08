Смерть нардепа Полякова: що про нього відомо

Минулого року на Полякова нападали у Києві

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу».

Антону Полякову було 33 роки. Родом він із Чернігова.

На виборах президента України 2019 року був довіреною особою кандидата у Володимира Зеленського по ТВО №205 (Чернігів).

З 29 серпня 2019 – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Він був одним з перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуги народу». Це сталося 15 листопада 2019 року. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А у грудні 2019 року Поляков узагалі вирішив вийти з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

За даними електронної системи реєстрації за період каденції відвідав 89% засідань парламенту.

Минулого року на народного депутата напали у Києві. Це сталося близько п'ятої ранку 2 вересня 2020 року. Тоді біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва на Полякова напали двоє невідомих, у результаті чого нардеп отримав тілесні ушкодження. Наступного дня поліція повідомила, що затримала чоловіка, який напав на Полякова.

Згідно з інформацією, у Полякова залишилася дружина і двоє доньок.

Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі «Слуги народу». Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Також з'явилося перше фото з місця загибелі народного депутата України Антона Полякова.

Також нагадаємо, у минулому році помер ще один народний депутат, який був обраний за округом на Чернігівщині. Ідеться про народного депутата від групи «Довіра» Валерія Давиденка, якого 23 травня 2020 року знайшли мертвим зі смертельним вогнепальним пораненням голови у власному офісі. Основна версія поліції щодо причин його смерті – самогубство. Довибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області відбулися 25 жовтня 2020 року. Перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

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