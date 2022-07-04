Головний розвідник України розповів, як Росія позбавиться Путіна

Ймовірно, росіяни звинуватять Путіна у всіх своїх проблемах

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як в Росії повалять владу. Він назвав два потенційних сценарії. Про це він розповів в інтерв'ю для «РБК-Україна».

Як заявив Кирило Буданов, в Росії можливе повалення влади за двома сценаріями.

«Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: «Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк», – розповів Буданов.

Окрім того, в Росії відбудеться так звана «депутинізація», мовляв, народ звинуватить в усіх проблемах Путіна. Проте, це не єдиний сценарій.

«Ну і в усьому звинувачують його (Путіна. – ред.). Інший варіант – це просто розвал Росії на кілька частин, на три та більше», – зазначає керівник ГУР та додав, що наразі в кремлі ведеться робота з пошуків «наступника» Путіна, триває справжня «підкилимна боротьба».

Втім, Буданов відмовився називати імена осіб, які хочуть зайняти його місце, бо «не треба заважати цьому процесу».

Раніше головний розвідник спрогнозував терміни закінчення війни.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росіянам потрібно як мінімум три-чотири тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

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