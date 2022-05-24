Головний український розвідник пояснив, коли ЗСУ зайдуть в Крим

Керівник ГУР Кирило Буданов упевнений, що ЗСУ можуть до 2023 року увійти на територію Криму

Активна фаза російсько-української війни завершиться до кінця поточного року

Росія має ресурсів на ведення повноцінної війни проти України максимум на 12 місяців, тому під кінець року активна фаза військового конфлікту має підійти до завершення. Про це очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив у інтерв’ю «Українській правді».

Імовірним, за словами Буданова, фіналом цієї активної фази є звільнення усіх окупованих територій та вихід Збройних сил України на державні кордони України.

Конкретизуючи ситуацію із окупованим півостровом Крим, який, на відміну від інших окупованих територій, був, хоч і незаконно, але офіційно приєднаний до Росії і вписаний в Конституцію країни-агресора, очільник ГУР уточнив: «До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму».

Сама ж війна, на думку головного українського розвідника, може завершитися для Росії двома варіантами. Це буде або формальне збереження територіальної цілісності із де окупацією окупованих раніше територій (аж до повернення Курильських острів Японії та колишнього Кьонігсберга Німеччини), або розпад РФ на кілька нових незалежних держав.

У першому варіанті, додав Кирило Буданов, нова російська влада звалить усе на Володимира Путіна та його найближче оточення і скаже, що «Росія ні до чого».

Нагадаємо, Буданов у цьому ж інтерв’ю заявляв, що на Путіна готувався замах, він мав місце близько двох місяців тому і завершився невдачею.

Додамо, що в окупованому Криму уже на початку травня була зафіксована паніка – жителі окупованого півострова або уже виїжджали, або готувалися залишити Крим.

Також зазнає краху туристична галузь Криму – рівень бронювання готелів на літній період порівняно навіть із 2021 роком скоротився аж на 80%.