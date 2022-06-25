Головний розвідник спрогнозував терміни закінчення війни

Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов в інтерв'ю британському мовнику « ITV news ».

«Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому», – заявив начальник української розвідки.

Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб'ється успіху у війні проти України.

«Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого», – підсумував він.

Водночас у НАТО прогнозують, що війна в Україні, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росіянам потрібно як мінімум три-чотири тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

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