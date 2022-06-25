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    Події в Україні

    Головний розвідник спрогнозував терміни закінчення війни

    Розвідка прогнозує, що&nbsp;Україна відновить контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому - Головний розвідник спрогнозував терміни закінчення війни
    Розвідка прогнозує, що Україна відновить контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому
    фото з відкритих джерел

    Кирило Буданов вважає, що на території України бойові дії знизяться майже до нуля вже до кінця цього року

    Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов в інтерв'ю британському мовнику «ITV news».

    «Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому», – заявив начальник української розвідки.

    Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб'ється успіху у війні проти України.

    «Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого», – підсумував він.

    Водночас у НАТО прогнозують, що війна в Україні, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.

    Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росіянам потрібно як мінімум три-чотири тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

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    Теги: Білорусь росія окупанти НАТО Міноборони війна Україна окупація #stoprussia Кирило Буданов
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    Головний розвідник спрогнозував терміни закінчення війни