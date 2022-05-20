Головний розвідник назвав зброю, необхідну Україні для наступу

Для відновлення кордонів 1991 року ЗСУ терміново необхідні ракетні комплекси та інша зброя

Ми маємо право використовуваит важке озброєння, коли Росія гатить по нашим територіям усіма видами зброї, окрім лише ядерної

Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

«Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року», – сказав він, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.

За його словами, для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

«Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної», – зауважив Буданов.

Як відомо, в Україні хочуть продовжити воєнний стан одразу на три місяці, бо перехід у контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що дає дозвіл на десяте вилучення додаткового озброєння та обладнання для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні. В оборонному відомсті наголосили, що США разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.

Новий пакет американської допомоги включатиме:

18 155-мм гаубиць M777;

18 машин для буксирування гаубиць;

3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;

польове обладнання та запасні частини.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про лендліз.

Експерти упевнені, що лендліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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