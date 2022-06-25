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    Думки вголос

    Путін продемонстрував всьому світу власну шизофренію

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Геополітичні марення російського фюрера не були реалізовані навіть на 10% - Путін продемонстрував всьому світу власну шизофренію
    Геополітичні марення російського фюрера не були реалізовані навіть на 10%

    Не можна одночасно дотримуватися двох концепцій: або ти за суверенітет, або за право націй на самовизначення

    Мовою оригіналу

    Вот и прошли четыре месяца войны. Сегодня украинские войска начали отступление из Северодонецка. Если даже я вижу опасность окружения большой группировки ВСУ в районе Лисичанска, то наверное это уже банальность? Наверное и украинское командование это понимает? Очень хотелось бы верить, что это так.

    Вчера я написал, что во избежании окружения ВСУ успело вывести свою группировку из района Горского и Золотого. А сегодня МО России сообщило что им, таки, удалось окружить и уничтожить 2000 украинских солдат.

    И здесь хочется верить, что это пустая бравада путинских генералов. Они, видимо, действительно замкнули кольцо и расстреляли из пушек пустоту внутри него. После чего торжественно доложили Путину, что окружили уйму бандеровцев и артиллерийским огнем всех уничтожили.

    А как иначе? Не могли же они доложить, что вот мы их окружили, а там никого нет: все ушли еще вчера... За такое по головке не погладят. И орденов не дадут. Но это все мои домыслы. А как на самом деле – поди знай...

    Ясно одно: дела в Донбассе у ВСУ идут неважно и надо либо усиливать там свою группировку, либо, если это невозможно, то потихоньку уходить оттуда на более удобные позиции, без таких опасных флангов. Окружение донбасской группировки – это последнее, что нужно сейчас Украине.

    В принципе (на мой дилетантский взгляд) такое развитие событий было предопределено еще в начале мая, когда россияне взяли Попасную – ключевой пункт обороны ВСУ в Донбассе. Все последовавшие за этим действия ВСУ были рациональны в том смысле, что они из удобной позиции обороняющихся уничтожали живую силу и технику атакующего противника.

    Но теперь ситуация стала слишком опасной для ВСУ и пора уходить.

    Дальше решать задачу выматывания противника без риска самим попасть в окружение – невозможно. И я надеюсь, что Залужный примет правильное решение. И, самое главное, вовремя.

    В противном случае такой провал не спишешь на нерасторопность западных союзников. Это будет серьезная ошибка самого украинского командования, которая будет иметь очень неприятные последствия для ВСУ и Украины в целом.

    Надеюсь, все же, что этого не произойдет и будут предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить украинскую группировку в этом районе.

    На всех остальных участках фронта существенных изменений за сегодня не произошло.

    Разве что разгорелась заочная дискуссия между ВСУ и МО РФ о том, что же все-таки произошло на Змеином. Россияне, собрав весь свой сарказм, сообщили, что украинские ракеты были сбиты доблестными российскими ПВО и никакого ущерба россиянам на Змеином не причинили.

    Но тут на помощь ВСУ пришла американская компания Maxar Technologies, которая продемонстрировала спутниковые снимки Змеиного до атаки (17 июня) и после атаки (21 июня). Из этих снимков совершенно ясно, что разрушения есть и они немалые.

    Насколько они критичны для той группировки, которую россияне высадили на остров – вопрос открытый. Но очевидно, что МО РФ врет как минимум в том, что они все ракеты сбили и никакого ущерба нет.

    Мой опыт общения с такого рода людьми подсказывает мне, что если они врут так топорно, что их легко можно разоблачить, то, значит, они врут и в остальном. Впрочем, не думаю, что этим своим наблюдением я открыл для вас Америку.

    В связи с четырехмесячным «юбилеем» этой войны сейчас все издания предлагают каждое свою бухгалтерию кто что выиграл и что проиграл в этой войне. У кого над кем есть преимущество, и как оно будет реализовано.

    А я, честно сказать, вообще не вижу здесь никакого бенефициара.

    Мне кажется проиграли все. И Украина, которая потеряла тысячи людей убитыми и раненными, получила огромные разрушения своих городов и сел, ее ВВП потерял 35%, и примерно столько же ее населения стали беженцами.

    И Россия, которая тоже потеряла тысячи солдат убитыми и раненными, потеряла 15% своего ВВП, оказалась в полной изоляции от Запада и вообще – напрочь уничтожила свою репутацию не только потому, что все теперь считают россиян мародерами и убийцами, но и в сугубо практическом смысле: как страна, которой можно доверять и с которой можно иметь дело.

    Потерял и Запад, который еще не выйдя из ковидной рецессии вынужден теперь входить в новый кризис в связи с топливной войной, которую навязала ему Россия.

    Потерял и Восток, который вынужден теперь тоже с опаской относится к сотрудничеству с маловменяемым российским руководством и даже кое-где сворачивать торговлю с Россией, чтобы избежать вторичных санкций.

    Разве может быть компенсацией всего того горя, которое принесла война статус кандидата в члены ЕС? Нет, конечно. И все это прекрасно понимают. Эта та ложка меда, которая не может изменить ничего попав в бочку дегтя...

    А уж про Россию я и не говорю: геополитические и псевдоисторические бредни, которыми одержим российский фюрер, не реализованы и на 10%, а он уже потерял половину армии и все свои элитные части.

    И я сколько не задумываюсь об этих его бесконечных экскурсах в историю, я никак не возьму в толк: о чем он все время талдычит?

    Вот тут Богдан Хмельницкий пошел туда, Петр Первый – сюда, Екатерина Великая разделила Польшу, Потемкин завоевал Таврию... А там еще есть «сакральный» Крым с которого «все началось»... Все эти всхлипы: «Как же вы не понимаете? Тут же вот так проходила граница в 16 веке, а не этак...»

    Какое, бл..дь, это все тысячелетнее окаменевшее де*ьмо имеет значение теперь? Какой, на х...й, Владимир Красно Солнышко или кто там еще?

    Вот смотри: договор. Вот смотри: твоя подпись. Вот смотри: признаю границы. Вот смотри: не имею никаких претензий. Это чья подпись? Твоя? Твоя! Ты читал, что подписываешь? Читал. Где были все эти мазепы с рюриками когда ты это подписывал? А? Ты был пьяный? Нет! Какого черта ты сейчас городишь? Что ты нас всех за дураков держишь?

    Подписал – значит все эти твои исторические штудии – для разговоров на пенсии, в доме престарелых, за домино.

    А сейчас будь любезен исполнять.

    В противном случае тебе больше никто не будет верить и не сядет с тобой за стол переговоров. А какой смысл с тобой договариваться, если ты потом опять про Мстислава Удалого вспомнишь, и на этом основании откажешься подписанный тобой договор исполнять?

    И вот еще правильно сказал Токаев: нельзя одновременно придерживаться двух взимоисключающих концепций: либо ты за безусловный суверенитет, либо за право наций на самоопределение.

    А то у тебя получается «здесь играть, здесь не играть, здесь рыбу заворачивали». Либо ты за суверенитет и тогда нещадно борешься с сепаратизмом. Как ты боролся с ним в, например, Чечне. Но тогда почему ты поддерживаешь сепаратистов в Южной Осетии, Абхазии , Приднестровье и Донбассе? Или, если ты за право наций на самоопределение, то почему сравнял с лицом земли Грозный?

    Одновременно исповедовать две этих концепции – это даже не лицемерие. Это шизофрения, раздвоение личности. Хотя, впрочем, о чем я? Ровно это ты и продемонстрировал на ПМЭФ, когда в одном предложении сказал и про суверенитет и про самоопределение народов...

    И еще. В Украину пришла первая партия HIMARSов. Скажем банальность: дай Бог не последняя! С этими машинками сейчас совсем другая война начнется. Помяните мое слово. Я, честно говоря, жду хороших новостей из под Херсона. Что-то мне подсказывает, что все начнется оттуда.

    Что начнется? Да наступление Украины! Вот что. А как вы думали? Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

    Слава Украине!

    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: Крим росія окупанти війна путін Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    Путін продемонстрував всьому світу власну шизофренію