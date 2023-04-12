Головна Країна Політика
search button user button menu button

Держтаємниці Білорусі стануть відомими? Зеленський запропонував Раді розірвати угоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держтаємниці Білорусі стануть відомими? Зеленський запропонував Раді розірвати угоду
Самопроголошений президент Білорусі є поплічником російського диктатора
фото з відкритих джерел

Проєкт закону вже передано на розгляд керівництву Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист державних секретів. Відповідний документ № 0197 вже зареєстрований на сайті парламенту.

Проєкт закону вже передали на розгляд керівництву Ради.

При цьому текст законопроєкту поки відсутній на сайті Ради.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз».

Крім того, Путін хоче посилити економічний контроль над Білоруссю. Кремль, схоже, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу. Нещодавно Лукашенко завітав до диктатора Путіна. 

До слова, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Білорусь Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для обстрілів України: також Лукашенко активно підтримує політику Путіна
Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі
Сьогодні, 08:24
Олександр Лукашенко просить Росію надати надійні «гарантії безпеки»
Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз»
10 квiтня, 13:57
Білоруський суд виніс вироки політичним конкурентам Олександра Лукашенка
Лукашенко знешкоджує конкурентів: екскандидати в президенти Білорусі опинилися в колонії
7 квiтня, 16:16

Політика

Південна Корея «позичить» США 500 тис. артилерійських снарядів – ЗМІ
Південна Корея «позичить» США 500 тис. артилерійських снарядів – ЗМІ
Держтаємниці Білорусі стануть відомими? Зеленський запропонував Раді розірвати угоду
Держтаємниці Білорусі стануть відомими? Зеленський запропонував Раді розірвати угоду
Призначення пенсій в умовах воєнного стану: Зеленський підписав закон
Призначення пенсій в умовах воєнного стану: Зеленський підписав закон
Україна попросила винищувачі Hornet. Фінляндія відповіла
Україна попросила винищувачі Hornet. Фінляндія відповіла
Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців
Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців
«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором
«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Росія випустила ракету по Казахстану
18K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
11K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
9588
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
8798
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту