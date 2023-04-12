Держтаємниці Білорусі стануть відомими? Зеленський запропонував Раді розірвати угоду

Проєкт закону вже передано на розгляд керівництву Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист державних секретів. Відповідний документ № 0197 вже зареєстрований на сайті парламенту.

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Проєкт закону вже передали на розгляд керівництву Ради.

При цьому текст законопроєкту поки відсутній на сайті Ради.

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Раніше повідомлялося, що Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз».

Крім того, Путін хоче посилити економічний контроль над Білоруссю. Кремль, схоже, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу. Нещодавно Лукашенко завітав до диктатора Путіна.

До слова, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.