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Лукашенко знешкоджує конкурентів: екскандидати в президенти Білорусі опинилися в колонії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко знешкоджує конкурентів: екскандидати в президенти Білорусі опинилися в колонії
Білоруський суд виніс вироки політичним конкурентам Олександра Лукашенка
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Конкуренти Лукашенко звинувачувались в «екстремістській діяльності» та хабарях 

Екскандидатів в президенти Білорусі на виборах 2020 року, Валерія Цепкало та Андрія Дмитрієва, засудили до 17 та 1,5 років колонії відповідно. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знешкоджує колишніх опонентів. Про це повідомляють ЗМІ. 

Валерій Цепкало

Експретендента на пост президента Білорусії на виборах 2020 року Валерія Цепкало засуджено до 17 років позбавлення волі з відбуванням у колонії посиленого режиму. Також йому призначено штраф у розмірі 1000 базових величин (37 тис. білоруських рублів) з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків терміном на 5 років. Судом також задоволено позовні вимоги Генпрокуратури на користь адміністрації Парку високих технологій (ПВТ) про стягнення з обвинуваченого на її користь близько 7 тис. білоруських рублів.

Валерій Цепкало
Валерій Цепкало

«На підставі поданих стороною державного звинувачення доказів Цепкало визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями, що спричинило заподіяння збитків у великому розмірі, та отримання хабара в особливо великому розмірі», – додали в білоруській Генпрокуратурі.

Повідомляється, що суд довів, що Цепкало, займаючи посаду директора адміністрації ПВТ, «незаконно використав свої службові повноваження та витрачав кошти державної установи в особистих цілях». Зазначається, що Цепкало систематично отримував хабарі в особливо великому розмірі у вигляді коштів, що перераховувалися на його банківський рахунок у Республіці Кіпр, а також майнових вигод – оплати відпочинку йому та його сім'ї, будівництва житлового будинку.

Також зазначається, що в 2020 році Цепкало, знаючи про вступ до Генеральної прокуратури заяви про притягнення його до кримінальної відповідальності за отримання хабарів, залишив територію країни. У відомстві повідомили, що він «вчинив низку таких злочинів екстремістської спрямованості, як створення та керівництво екстремістським формуванням, дискредитація Республіки Білорусь, пропаганда війни, наклеп та публічна образа Президента Республіки Білорусь та інші».

Андрій Дмитрієв

У Мінську завершився суд у справі колишнього кандидата у президенти Білорусі на виборах 2020 року, опозиціонера Андрія Дмитрієва. Його визнали винним в організації дій, які грубо порушують громадський порядок.

Андрій Дмитрієв
Андрій Дмитрієв

Судовий процес у справі Андрія Дмитрієва тривав лише два дні. Опозиційного політика звинуватили в «організації дій, що грубо порушують громадський порядок». Після оголошення звинувачення Дмитрієв повідомив, що повністю визнає свою провину і кається. Держобвинувач 5 березня запросив для підсудного 2 роки колонії. У четвер, 6 квітня, екскандидата засудили до 1,5 року колонії.

За версією звинувачення, екскандидат у президенти Дмитрієв «тричі брав участь у несанкціонованих масових заходах», «приєднувався до групи громадян, які грубо порушували громадський порядок», «блокував і перегороджував шлях транспортним засобам».

Як повідомляли держЗМІ із зали суду, «відповідаючи на запитання держобвинувача, чи розумів він, що його дії були незаконними, Дмитрієв зізнався: «Я собі на той момент це питання не ставив». Він також «зауважив, що зрозумів, що брати участь можна тільки у офіційно дозволених масових заходах».

Нагадаємо, що Андрія Дмитрієва затримали 11 січня 2022 року. Через два дні Слідчий комітет Білорусі заявив, що «встановив причетність» екскандидата в президенти «до екстремістської діяльності» і що політик «брав активну участь у вуличних заворушеннях, що відбувалися на території столиці у серпні-вересні 2020 року».

Крім того, зазначалося, що Дмитрієв «599 разів перетинав державний кордон Білорусі, з них 33 – після 2020 року». І що «наявність контактів» із представниками Заходу та США нібито «може свідчити про координацію його політичної діяльності з-за кордону». Зокрема, Дмитрієва звинувачували у зустрічі з «держсекретаріатом США», а до справи долучили фото політика з Хілларі Клінтон. Правозахисники Білорусі вже визнали Дмитрієва політичним в'язнем.

Нагадаємо, що мінський суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській. До того ж білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії.

Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії.

Раніше повідомлялося, що журналіст Радіо Свобода Ігор Лосик спробував вчинити самогубство в білоруській колонії.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко суд

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