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Лукашенко знову їде до Путіна: про що домовлятимуться диктатори

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко знову їде до Путіна: про що домовлятимуться диктатори
фото: з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже любить літати у гості до Путіна, адже два лідери завжди мають про що поговорити 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову завітає до Росії, де візьме участь у засіданні Вищої держради Союзної держави та проведе переговори з Володимиром Путіним. Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Пул Першого.

«Очікується, що 6 квітня глава Білорусі візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави Білорусі та Росії. Учасники заходу розглянуть хід виконання основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка концепції безпеки Союзного держави», – йдеться у повідомленні.

На засіданні сторони підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період.

Напередодні, 5 квітня, Лукашенко та Путін проведуть окрему двосторонню зустріч.

«На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин, включаючи ті, які не підлягають обговоренню на ВДС. Імпортозаміщення, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей. Зокрема будуть і міжнародні умови, заходи щодо забезпечення безпеки, що вживаються», –  йдеться в повідомленні Telegram-каналу. 

Нагадаємо, під час минулої зустрічі Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін. На початку перемовин, вітаючи свого давнього сораника Олександра Лукашенка, Путін подякував, що той погодився приїхати до Москви. Натомість Лукашенко підлабузницьки відповів: «Ну як я міг не погодитись?».

Втім пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже образився на звинувачення у тому, що він ліг під президента РФ Володимира Путіна. За його словами, ті, хто хочуть, щоб він воював проти Путіна та Росії, нібито не розуміють білоруського менталітету. Про це він заявив під час послання до парламенту. 

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Теги: Олександр Лукашенко путін Telegram президент переговори розробка погрози

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