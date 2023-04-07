Путін, ймовірно, хоче посилити економічний контроль над Білоруссю – ISW

Кремль, схоже, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу

Російський диктатор Володимир Путін, певно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначили, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком Путін наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посиленні заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств. Крім того, він акцентував на уніфікації білоруського та російського торговельних законодавств.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Також країни продовжують процес утворення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, підсумовують експерти ISW, Кремль, імовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін зустрілися в Москві 5 і 6 квітня, щоб обговорити подальшу інтеграцію в Союзну державу, причому Путін, імовірно, зосередився на зміцненні російського економічного контролю над Білоруссю.

Лукашенко виступив із шаблонною риторикою, яка продовжує вказувати на те, що він не має наміру далі втягувати Білорусь у військові дії Росії.

Російські командири створюють спеціалізовані підрозділи розміром із роту у складі передових формувань, щоб підвищити знижену бойову ефективність більшості російських підрозділів.

Окупанти, найімовірніше, розмістять нові підрозділи «Штурм Z» уздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

Китай продовжує риторично применшувати свою підтримку Росії і демонструвати, що заявлене «безмежне» російсько-китайське партнерство все-таки має межі.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Війська РФ можуть підтримувати високу щільність артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту лише за рахунок інших ділянок.

Російські сили могли вивести техніку з окупованого Криму для передислокації до інших місць на півдні України, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав підприємства Російської оборонно-промислової бази у Нижегородській області для контролю за виконанням державного оборонного замовлення.

Путін провів зустрічі з російською окупаційною владою тет-а-тет.

Нагадаємо, що РФ планує перевести майже дві тисячі своїх військових у Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України.

Як повідомлялося, Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери».

До слова, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня.