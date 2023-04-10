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Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко вимолює у Росії допомогти захистити Білорусь від «зовнішніх загроз»
Олександр Лукашенко просить Росію надати надійні «гарантії безпеки»
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Лукашенко просить Росію захистити Білорусь «як свою територію»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 10 квітня попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. Про це повідомляють ЗМІ. 

«Звичайно, ви знаєте, що західні держави «розтоптали» всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає. Тому я це питання порушив у переговорах із президентом Росії. Загалом, це звучало на переговорах так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Отакі нам потрібні гарантії», – заявив диктатор Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Захід не виконує домовленості про гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом. За його словами, Володимир Путін з цією позицією згоден. Тому білоруський диктатор, як він сам стверджує, вже запропонував Кремлю «проревізувати» всі договори і угоди Білорусі та Росії і підписати додаткові документи, «щоб забезпечити повну безпеку Білорусі». Він зазначив, що візит Шойгу до Мінська відбувся саме в контексті подальшого опрацювання цих домовленостей.

Нагадаємо, Путін хоче посилити економічний контроль над Білоруссю. Кремль, схоже, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу. Нещодавно Лукашенко завітав до диктатора Путіна. 

До слова, Олександр Лукашенко знешкоджує своїх політичних конкурентів. Екскандидати в президенти Білорусі опинилися в колонії. 

Теги: росія путін Олександр Лукашенко Білорусь

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