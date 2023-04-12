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Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі
Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для обстрілів України: також Лукашенко активно підтримує політику Путіна
фото з відкритих джерел

Дії Білорусі є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, «яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи»

Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни. Відповідне рішення опубліковане на сайті канадського уряду.

Окрім Нацбанку, до санкційного списку внесли найбільші державні та комерційні банки республіки – «Беларусбанк», «Білагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Пріорбанк», «Банк БелВЕБ», «Белгазпромбанк», «ВТБ-Банк» та «Статусбанк».

Канадський уряд наголосив, що дії Білорусі є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, «яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем, який приїхав до Канади з офіційним візитом, заявив, що санкції щодо Білорусі вводяться з метою подальшого тиску на неї як на союзника Росії.

Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських окупантів, які здійснюють обстріли України. Також Лукашенко активно підтримує політику Путіна.

Раніше повідомлялося, що Канада запроваджує нові санкції проти «Вагнера».

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Теги: Білорусь Канада санкції

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