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Дипломат пояснив, чому Захід почав давати більше зброї Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дипломат пояснив, чому Захід почав давати більше зброї Україні
Україна сподівається отримати далекобійні ракети та бойові танки
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник наголосив, що головне, щоб динаміка передавання зброї не спадала

Заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Захід почав виділяти Україні більше зброї після дипломатичних кроків нашої держави. Він сподівається, що врешті партнери передадуть нашій державі і бойові танки, і ракети. Про це Мельник розповів в ефірі телемарафону

«Насправді факторів дуже багато і головний – це старання Володимира Зеленського. А це і історичний візит до Вашингтона, який став тектонічним зрушенням у питаннях Patriot, і щодо французів, і під Різдво ми бачимо важливе рішення німецького уряду щодо передачі нам БМП Marder, про що ми просили 10 місяців. Це сталось завдяки нашій дипломатії та партнерів просунулись у цих питаннях. Для нас важливо, що буде далі. Які можливості будуть в ЗСУ. Важливо не втрачати динаміку», – пояснив Мельник. 

Заступник міністра закордонних справ додав, що Україна сподівається отримати далекобійні ракети та бойові танки. 

«Нам потрібні рішення щодо постачання бойових танків, без яких звільняти наші території буде важче. Але потрібно робити ще більш далекоглядні кроки – постачання бойових літаків, зміцнення флоту – кораблі та підводні човни, ракети ATACMS. І це ті завдання, які президент ставить перед дипломатією, щоб наші ЗСУ отримали все найкраще і щоб допомога була не епізодичною, а системною», – сказав Андрій Мельник. 

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

Згодом Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: росія зброя війна Андрій Мельник Україна допомога ЗСУ

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