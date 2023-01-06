Пакет військової допомоги від США: опубліковано повний перелік озброєнь, які отримає Україна

Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, які будуть передані Україні

Ввечері п'ятниці, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційного оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд. Із них 2,85 млрд було виділено президентом Джо Байденом на критичні потреби нашої держави в обороні, а ще 225 млн спрямував державний департамент на сприяння довгостроковому нарощуванню потенціалу України та модернізацію її армії.

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Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги. Відповідне повідомлення з'явилось офіційному сайті міноборони США.

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами снарядів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів MRAP;

138 позашляховиків HMMWV;

18 155-мм самохідних гаубиць;

18 машин забезпечення боєприпасами;

70 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи RAAM;

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

ракети ППО RIM-7;

4 тис. авіаційних ракет Zuni;

близько 2 тис. протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні міни Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запасні запчастини та інше польове обладнання.

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.