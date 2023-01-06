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Зеленський відреагував на нову допомогу від США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на нову допомогу від США
США оголосили про потужний пакет оборонної підтримки України
фото: AP

Україна вперше отримає броньовані машини Bradley

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні. Відповідну заяву президент України зробив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Оголошено про дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати і снаряди, високоточні нові ракети, нові дрони – це вчасно і сильно.

Я дякую президенту Байдену, усім конгресменам та американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати», – сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що владі вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень.

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

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Теги: росія США війна Володимир Зеленський Україна допомога ЗСУ

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