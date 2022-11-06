Як Іран використає проти Росії постачання зброї – висновок ISW

Іран має намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, в яких вони будуть рівноправними партнерами

Іран почав використовувати залежність Росії від постачання «дронів-камікадзе» в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва на розв'язання проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів.

Аналітики кажуть, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням допомогти в реалізації своєї ядерної програми.

«Прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників – обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, в яких вони будуть рівноправними партнерами», – йдеться у звіті ISW.

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Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.