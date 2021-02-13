  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Для усунення загроз нацбезпеці потрібні жорсткі рішення, – Офісі президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>&laquo;Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко&raquo; &ndash; ОП</p> - Для усунення загроз нацбезпеці потрібні жорсткі рішення, – Офісі президента

    «Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко» – ОП

    «Для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку президента із забезпечення національної безпеки держави» – Офісі глави держави

    Президент Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони на 19 лютого для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.

    Про це повідомили в Офісі президента.

    «Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством», – підкреслюється в повідомленні.

    Як зазначили в Офісі президента, суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

    «Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії», – додали в Офісі глави держави.

    Також зазначається, що для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку президента із забезпечення національної безпеки держави. «Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави», – наголосили в Офісі президента.

    Нагадаємо, 12 лютого, Президент доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

    Як повідомлялося, на початку лютого саме на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

    Читайте також:
    Микита Потураєв: Після відключення трьох телеканалів глядачі почали шукати нових інформаційних «наркоторговців»
    Теги: РНБО санкції політика українці Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies