Для усунення загроз нацбезпеці потрібні жорсткі рішення, – Офісі президента

«Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко» – ОП

«Для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку президента із забезпечення національної безпеки держави» – Офісі глави держави

Президент Володимир Зеленський запланував засідання Ради національної безпеки і оборони на 19 лютого для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.

Про це повідомили в Офісі президента.

«Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством», – підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили в Офісі президента, суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

«Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії», – додали в Офісі глави держави.

Також зазначається, що для Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку президента із забезпечення національної безпеки держави. «Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави», – наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, 12 лютого, Президент доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

Як повідомлялося, на початку лютого саме на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Читайте також: