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    Політика

    Журналісти каналів Медведчука залишилися без акредитації в Раді

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    <p>&laquo;Ці телеканали займалися підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту&raquo; - нардеп</p> - Журналісти каналів Медведчука залишилися без акредитації в Раді

    «Ці телеканали займалися підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту» - нардеп

    Телеканали були заблоковані рішенням РНБО України за російську пропаганду

    Блокування каналів Віктора Медведчука залишило без роботи журналістів, які працювали на проросійські канали «112-Україна», NewsOne і ZIK.

    В них забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Про це повідомляє народний депутат фракції «Голос» Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

    Лозинський нагадав, що минулого тижня він звернувся до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для телеканалів ZIK, NewsОne i »112-Україна». Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції кума Путіна Віктора Медведчука – ОПЗЖ.

    Раніше повідомлялося, що блокування каналів Медведчука, яке запровадив президент Володимир Зеленський, підтримали 49% українців. Натомість санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK не підтримав 41% громадян.
    Соціологи зазначають, що з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%.

    Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

    Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

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    Теги: Віктор Медведчук РНБО санкції депутат тероризм закон фінансування Володимир Зеленський
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