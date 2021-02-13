Журналісти каналів Медведчука залишилися без акредитації в Раді
«Ці телеканали займалися підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту» - нардеп
Телеканали були заблоковані рішенням РНБО України за російську пропаганду
Блокування каналів Віктора Медведчука залишило без роботи журналістів, які працювали на проросійські канали «112-Україна», NewsOne і ZIK.
В них забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Про це повідомляє народний депутат фракції «Голос» Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.
Лозинський нагадав, що минулого тижня він звернувся до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для телеканалів ZIK, NewsОne i »112-Україна». Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції кума Путіна Віктора Медведчука – ОПЗЖ.
Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.
Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.